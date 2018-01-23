В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб один человек – МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
В зафиксированных ДТП пострадал еще один человек.
За минувшие сутки на территории республики было зафиксировано 108 преступлений, 19 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 26 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 13 человек, находящиеся в розыске.
Кроме этого, зафиксировано шесть фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и два – незаконным хранением оружия.
Ф.Исазаде
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