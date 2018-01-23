Президент Узбекистана утвердил соглашение с РФ о сотрудничестве в атомной энергетике

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим постановлением утвердил межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

"Узбекистан выполнил внутригосударственные процедуры для вступления в силу данного соглашения", - сказали в пресс-службе.

Соглашение было подписано в конце декабря 2017 года заместителем премьер-министра Узбекистана Нодиром Отажановым и генеральным директором госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым.

Документ создает правовую основу для взаимодействия двух стран в области мирного использования атомной энергии. Оно, в частности, предполагает формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.

"Заключение соглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях (...) окажет содействие в совершенствовании направлений и методов исследований, а также подготовке кадров в области инновационных атомных и радиационных технологий и их применения в отраслях экономики", - прокомментировали подписание документа в информационной службе Академии наук Узбекистана.

Как сообщалось ранее, российская сторона предложила построить в Узбекистане АЭС с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "3+". Говоря о планах по строительству первой АЭС в Узбекистане, президент Ш.Мирзиеев назвал историческим российско-узбекское соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике.