Правительство Латвии поддержало перевод русских школ на государственный язык обучения, теперь вопрос рассмотрит Сейм

Кабинет министров Латвии во вторник одобрил постепенный перевод с 1 сентября 2019 года на государственный язык обучения общеобразовательных учебных заведений нацменьшинств, сообщает агентство BNS.

Правительство поддержало поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, согласно которым перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году. Теперь поправки предстоит рассмотреть Сейму.

Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис заявил, что его ведомство ответственно отнесется к выполнению международных обязательств по обеспечению образования нацменьшинств и его развитию, в том числе обеспечив необходимое финансирование тех учебных заведений, которые согласно международным договорам реализуют программы образования нацменьшинств.