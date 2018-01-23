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Дальнее зарубежье 23.01.2018 18:20

Правительство Латвии поддержало перевод русских школ на государственный язык обучения, теперь вопрос рассмотрит Сейм

Кабинет министров Латвии во вторник одобрил постепенный перевод с 1 сентября 2019 года на государственный язык обучения общеобразовательных учебных заведений нацменьшинств, сообщает агентство BNS.

Правительство поддержало поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, согласно которым перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году. Теперь поправки предстоит рассмотреть Сейму.

Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис заявил, что его ведомство ответственно отнесется к выполнению международных обязательств по обеспечению образования нацменьшинств и его развитию, в том числе обеспечив необходимое финансирование тех учебных заведений, которые согласно международным договорам реализуют программы образования нацменьшинств.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, НАЦМЕНЬШИНСТВА, ШКОЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]