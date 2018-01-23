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Дальнее зарубежье 23.01.2018 17:31

Париж внес в санкционные списки 25 компаний и частных лиц, связанных с программой химоружия в Сирии

Власти Франции во вторник ввели санкции против двух с половиной десятков компаний и частных лиц, имеющих отношение к программе сирийского химоружия, сообщают во вторник французские СМИ.

Под персональные санкции и различные ограничения для ведения бизнеса попали граждане и компании из Франции, Канады, Сирии, Ливана, а также один китайский бизнесмен из провинции Гуандун.

СМИ отмечают, что на этот раз ни один представитель сирийского правительства не подпал под санкции. В свою очередь в МИД Франции отметили, что это связано с недостатком информации.

Санкции подразумевают заморозку активов лиц и компаний во французской юрисдикции, уточняют СМИ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]