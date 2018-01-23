Париж внес в санкционные списки 25 компаний и частных лиц, связанных с программой химоружия в Сирии

Власти Франции во вторник ввели санкции против двух с половиной десятков компаний и частных лиц, имеющих отношение к программе сирийского химоружия, сообщают во вторник французские СМИ.

Под персональные санкции и различные ограничения для ведения бизнеса попали граждане и компании из Франции, Канады, Сирии, Ливана, а также один китайский бизнесмен из провинции Гуандун.

СМИ отмечают, что на этот раз ни один представитель сирийского правительства не подпал под санкции. В свою очередь в МИД Франции отметили, что это связано с недостатком информации.

Санкции подразумевают заморозку активов лиц и компаний во французской юрисдикции, уточняют СМИ.