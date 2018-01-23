Президент Аргентины благодарит Россию за поддержку в поисках пропавшей субмарины

Президент Аргентины Маурисио Макри поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в поисках пропавшей подводной лодки вооруженных сил этой страны.
"После вашего звонка была такая поддержка с российской стороны (...) поисково-спасательной экспедиции", - отметил М.Макри в начале переговоров на высшем уровне в Кремле во вторник.
Он подчеркнул, что это показывает отношение России к Аргентине.
В свою очередь, В.Путин напомнил, что в "России были тоже трагические случаи, связанные с подводным флотом".
"И мы, конечно, понимаем горе членов семей моряков. Желание помочь в поисках подводной лодки было абсолютно естественным для нас", - сказал В.Путин.
При этом он, со своей стороны, напомнил, что в Аргентине проживает самая большая диаспора российских соотечественников в Латинской Америке.
"Я хочу вас поблагодарить за очень тёплое отношение к нашим соотечественникам, связанное с поддержкой их инициатив в области гуманитарного взаимодействия", - сказал В.Путин.
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