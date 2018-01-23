Сирийские курды призывают к массовой мобилизации для защиты Африна от турецкой армии - СМИ

Администрация сирийских курдов во вторник заявила о необходимости провести мобилизацию всех возможных сил, чтобы защитить Африн от наступления турецких войск и их союзников, сообщают западные СМИ.

"Мы призываем всех наших людей защитить Африн и его гордость, а также внести свой вклад в любые, связанные с этой (целью - ИФ), мероприятия", - приводят СМИ выдержки из заявления курдской стороны.

Африн - главный город одноименного кантона. В общей сложности насчитывается три кантона сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии, о создании которого было объявлено 17 марта 2016 года.

Операция Турции "Оливковая ветвь" против курдского ополчения в Африне на севере Сирии началась в минувшую субботу с авианалетов и артобстрела. В воскресенье она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.

Тем временем, агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщает, что в ходе операции погибли два турецких военных.