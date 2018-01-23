Глава МИД Турции сообщает о строительстве лагеря для беженцев близ Африна

Турция разобьет в городе Аазазе неподалеку от Африна (северо-запад Сирии) 500 палаток на три тысячи беженцев, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"До начала операции "Оливковая ветвь" Турция построила в сирийском Идлибе два лагеря на 700 палаток. Теперь лагерь на 500 палаток строится в Аазазе", - написал в своем микроблоге в Твиттере М.Чавушоглу, которого цитируют во вторник турецкие СМИ.

"Беженцы в лагерях будут обеспечены продовольствием, средствами гигиены, печками и одеялами. Турция и в будущем продолжит гуманитарную деятельность в регионе", - заверил министр.

20 января Турция начала на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь" против курдов и Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической.

М.Чавушглу отметил, что Турция предоставила убежище 3,5 млн сирийцев, 235 тыс. из которых размещены на территории 21 лагеря.