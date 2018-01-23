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СНГ 23.01.2018 18:46

СМИ сообщили о возвращении Керимова из РФ во Францию для дальнейших следственных действий

Сенатор РФ Сулейман Керимов, находящийся под французским следствием, возвратился во Францию после визита в Россию, сообщает во вторник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Ранее французские власти разрешили С.Керимову ненадолго съездить в Россию - с 19 по 21 января, чтобы навестить больного родственника.

Пресс-служба Совета Федерации в понедельник сообщила о состоявшейся встрече С.Керимова со спикером СФ Валентиной Матвиенко. При этом отмечалось, что С.Керимов "не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на Родину".

С.Керимов был задержан во Франции 20 ноября 2017 года по обвинению в отмывании денег и уклонению от уплаты налогов.

Судебные власти Франции согласились оставить сенатора на свободе в обмен на залог в 5 млн евро, однако потребовали от С.Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы. Прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения. В итоге Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать С.Керимова под стражу, однако суд при этом увеличил сумму залога за него до 40 млн евро.

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Тэги: РОССИЯ, КЕРИМОВ, ФРАНЦИЯ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]