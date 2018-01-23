Barclays и BNP Paribas повысили прогноз цен на нефть

Аналитики Barclays Plc повысили прогноз цен на нефть в текущем году до $60 за баррель с $55 за баррель, что обусловлено уверенным ростом спроса на сырье и пересмотром ожиданий в отношении Венесуэлы.
При этом они сохраняет "медвежьи" прогнозы на следующие кварталы с учетом возможности изменения этих факторов, сообщается в обзоре банка.
Добыча нефти в Венесуэле продолжит снижаться и упадет ниже 1,4 млн баррелей в сутки. Если не произойдет еще более значительного ухудшения ситуации в этой стране, в первом квартале котировки могут достичь самой высокой отметки в этом году.
Как ожидает Barclays, спрос на нефть в мире может увеличиться на 1,6 млн б/с, хотя ускорение темпов экономического роста, возможно, не будет настолько же благоприятной для нефтяных котировок в следующие кварталы из-за снижения энергопотребления и спроса со стороны США и КНР.
Аналитики BNP Paribas повысили прогноз средней цены марки Brent в 2018 году до $65 за баррель с $55 за баррель и для WTI - до $60 за баррель с $50 за баррель.
По их мнению, "глобальный экономический рост и более холодная погода привели к более существенному повышению спроса на нефть и дальнейшему снижению запасов нефти ближе к среднему за последние пять лет объему, что является целью ОПЕК".
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