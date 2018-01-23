Легкомоторный самолет и вертолет столкнулись на юге Германии, есть погибшие

Столкновение легкомоторного самолета и вертолета произошло в небе близ немецкого города Филипсбург (федеральная германская земля Баден-Вюртемберг), сообщает во вторник немецкая газета "Франкфуртер рундшау".

Жертвами столкновения стали четыре человека. В результате инцидента оба транспортных средства загорелись.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, пожарные и полицейские.

О причине трагедии, а также о том, сколько человек находилось на борту самолета и вертолета в момент столкновения, пока не сообщается.