Президент Алиев принял участие в интерактивном заседании в Давосе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник участие в интерактивном заседании «Стратегический взгляд: Евразия», проходящего в рамках Всемирного экономического Форума в Давосе (Швейцарии), сообщает сайт главы государства.

Ф.Исазаде