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Дальнее зарубежье 23.01.2018 19:04

Исключенные из списка "налоговых гаваней" юрисдикции могут в него вернуться при невыполнении обязательств - зампред Еврокомиссии

Еврокомиссия стремится к тому, чтобы Евросоюз был лидером в борьбе против мошенничества с налогами и против "агрессивной налоговой оптимизации", заявил во вторник в Брюсселе заместитель председателя ЕК по евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис.

"И это намерение идет гораздо дальше требования простого соблюдения норм международного уровня. Позвольте напомнить вам, что восемь стран, удаленных из "черного списка" не сотрудничающих юрисдикций, пока остаются в "сером списке". Это означает, что они должны выполнить свои обязательства по требуемым реформам. В противном случае они рискуют снова вернуться в "черный список", - сказал зампред Еврокомиссии на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (Экофин).

По его словам, в Брюсселе считают, что представленные этими юрисдикциями письма с обязательствами должны быть в открытой публикации, чтобы СМИ, гражданское общество могли подробно наблюдать за выполнением этих обязательств.

Как сообщалось, Экофин объявил во вторник, что исключил восемь юрисдикций из ранее согласованного списка стран-"налоговых гаваней", не сотрудничающих с властями Евросоюза по вопросу оздоровления налогообложения.

"Барбадос, Гренада, Макао, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Республика Корея, Тунис переходят в отдельную категорию юрисдикций, подлежащих тщательному мониторингу", - говорится в коммюнике пресс-службы Совета ЕС.

В сообщении объясняется, что "23 января 2018 года совет согласился с тем, что исключение из списка было оправданным с учетом экспертной оценки обязательств, взятых этими странами для устранения недостатков, выявленных ЕС".

"В каждом случае обязательства были подкреплены письмами, подписанными на высоком политическом уровне", - отмечается в коммюнике.

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Тэги: ЕС, НАЛОГИ, СПИСОК, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]