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Транспорт и связь 23.01.2018 20:00

Uber выйдет на прибыльный уровень в течение трех лет - CEO

Uber Technologies Inc. выйдет на прибыльный уровень в течение трех лет, заявил главный исполнительный директор компании Дара Хосровшахи.

Компания, владеющая популярным сервисом такси, до сих пор остается убыточной, теряя ежегодно миллиарды долларов.

В третьем квартале 2017 года Uber увеличила убыток более чем на треть, до $1,46 млрд, выручка компании составила $2,01 млрд.

Uber продолжит активно развивать операции, сообщил Д.Хосровшахи в интервью агентству Bloomberg в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. При этом, по его словам, компания находит возможности для повышения эффективности операций.

Д.Хосровшахи отметил, что целью Uber, находящейся в центре ряда расследований и скандалов, является "возвращение к нормальной деятельности".

"Стремительный рост может затмевать проблемы корпоративной культуры", - отметил он.

По словам главы Uber, компания активно инвестирует в технологии самоуправляемых автомобилей и намерена начать их использование в некоторых городах примерно через 18 месяцев. Изначально такие автомобили предполагается задействовать лишь на отдельных маршрутах, а в дальнейшем число маршрутов будет увеличиваться, сказал он.

Кроме того, компания занимается разработкой транспортных средств, которые смогут осуществлять воздушную перевозку пассажиров в пределах одного города. Эта услуга будет доступна в течение 10 лет, прогнозирует Д.Хосровшахи.

Говоря о возможном IPO Uber, глава компании отметил, что хотел бы провести его уже в следующем году.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах, в том числе в 16 населенных пунктах России.

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Тэги: США, UBER, ОПЕРАЦИИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]