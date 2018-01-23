Uber выйдет на прибыльный уровень в течение трех лет - CEO

Uber Technologies Inc. выйдет на прибыльный уровень в течение трех лет, заявил главный исполнительный директор компании Дара Хосровшахи.

Компания, владеющая популярным сервисом такси, до сих пор остается убыточной, теряя ежегодно миллиарды долларов.

В третьем квартале 2017 года Uber увеличила убыток более чем на треть, до $1,46 млрд, выручка компании составила $2,01 млрд.

Uber продолжит активно развивать операции, сообщил Д.Хосровшахи в интервью агентству Bloomberg в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. При этом, по его словам, компания находит возможности для повышения эффективности операций.

Д.Хосровшахи отметил, что целью Uber, находящейся в центре ряда расследований и скандалов, является "возвращение к нормальной деятельности".

"Стремительный рост может затмевать проблемы корпоративной культуры", - отметил он.

По словам главы Uber, компания активно инвестирует в технологии самоуправляемых автомобилей и намерена начать их использование в некоторых городах примерно через 18 месяцев. Изначально такие автомобили предполагается задействовать лишь на отдельных маршрутах, а в дальнейшем число маршрутов будет увеличиваться, сказал он.

Кроме того, компания занимается разработкой транспортных средств, которые смогут осуществлять воздушную перевозку пассажиров в пределах одного города. Эта услуга будет доступна в течение 10 лет, прогнозирует Д.Хосровшахи.

Говоря о возможном IPO Uber, глава компании отметил, что хотел бы провести его уже в следующем году.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах, в том числе в 16 населенных пунктах России.