В Азербайджане нет внутренних рисков и угроз, обеспечены все свободы - президент Алиев

Президент Ильхам Алиев заявил об отсутствии в Азербайджане внутренних рисков и угроз.

«В Азербайджане нет внутренних рисков и угроз, но мы также должны гарантировать безопасность на наших границах. Лучшим способом этого является установление прагматических отношений с соседями, исходя из наших национальных интересов и национальных интересов соседей», - сказал И.Алиев во вторник в рамках панельной сессии "Стратегический взгляд - Евразия" (Strategic Outlook: Eurasia) на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, у Азербайджана со всеми соседними странами установлены партнерские отношения, за исключением Армении, которая продолжает оккупацию 20% азербайджанских территорий.

При этом он отметил, что у Азербайджана со всеми соседними странами имеется формат сотрудничества. «Независимости Азербайджана всего 26 лет, но нам удается проводить независимую внешнюю политику, основанную на национальных интересах Азербайджана и не противоречащую интересам соседних стран», - подчеркнул глава государства.

Президент считает, что во взаимоотношениях с соседними странами нужно соблюдать баланс интересов. «Взаимные интересы, баланс интересов, конечно, невмешательство во внутренние дела друг друга и очень прагматичный практический подход к сотрудничеству с соседями - являются одной из причин внутренней стабильности и хороших перспектив на будущее», - добавил он.

И.Алиев подчеркнул, что в Азербайджане обеспечены все свободы. «Это касается свободы СМИ, которая в Азербайджане полностью свободна, у нас отсутствует цензура в интернете», - отметил он.

При этом он добавил, что по политическим причинам преднамеренно занижаются позиции Азербайджана в рейтингах с оценкой уровня свободы СМИ. «Эти рейтинги на Западе составляются определенными политическими центрами. Их цели ясны. Все риски, с которыми мы можем столкнуться, исходят извне, тогда как внутри страны все стабильно. Мы не присоединяемся к кампаниям против кого-либо, поэтому такие рейтинги преследуют цель показать Азербайджан как недемократическое государство. Однако, реальность обстоит иначе», - сказал И.Алиев.

Н.Аббасова