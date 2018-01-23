Азербайджан продолжит меры по диверсификации экономики - президент

Президент Ильхам Алиев считает, что Азербайджан достиг хороших результатов по диверсификации экономики, но следует продолжить работу в этом направлении.

«Диверсификация экономики - наша основная задача и думаю, что мы достигли хорошего результата в этом направлении. Конечно, мы должны продолжить реализацию существующих нефтегазовых проектов, но как основной источник дохода следует обратить внимание на технологии, инновации, промышленность, предпринимательство, сельское хозяйство», - сказал глава государства в ходе интерактивного заседания на тему "Стратегический взгляд - Евразия" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

И.Алиев напомнил, что по итогам 2017 года рост ненефтяного сектора экономики Азербайджана составил около 3%, ненефтяного сектора промышленности – около 4%.

«Таким образом, процесс диверсификации уже идет, и мы не планируем сбавлять темпов. Цены на нефть растут, и это позволит увеличить наши резервы. Мы смогли оптимизировать свои расходы, и в прошлом году, несмотря на низкий уровень цен на нефть, смогли увеличить резервы на $4,5 млрд. Это означает, что даже с низкими ценами на нефть мы будем в безопасности”, - сказал глава государства.

И.Алиев подчеркнул, что нефть и газ останутся основной частью экономики Азербайджана, хотя ненефтяной сектор уже составляет 75% ВВП.

«Наша задача - диверсифицировать экспорт», - сказал глава государства.

Н.Аббасова