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Финансы 23.01.2018 19:49

Президент Алиев в Давосе провел встречу с Костиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел во вторник в Давосе встречу с президентом, председателем правления «Банк ВТБ» Андреем Костиным, сообщает сайт главы государства.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, КОСТИН, ВСТРЕЧА


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Президент Алиев в Давосе провел встречу с Костиным

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]