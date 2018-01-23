Макрон заявил о необходимости смелого компромисса для решения карабахской проблемы

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется на положительные результаты в процессе карабахского урегулирования благодаря встречам между представителями Азербайджана и Армении.

Как сообщает армянское государственное информагентство "Арменпресс", на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном в Париже Э.Макрон отметил важность решения карабахской проблемы.

"Это (решение - ИФ) должно быть смелым компромиссом", - сказал Э.Макрон. Он заявил, что очень трудно просто агитировать за мир, выразил надежду, что встречи принесут конкретные положительные результаты.

Он также рассчитывает, что посреднические усилия России, Франции и США принесут пользу для решения проблемы.