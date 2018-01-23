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Карабахский конфликт 23.01.2018 19:52

Макрон заявил о необходимости смелого компромисса для решения карабахской проблемы

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется на положительные результаты в процессе карабахского урегулирования благодаря встречам между представителями Азербайджана и Армении.

Как сообщает армянское государственное информагентство "Арменпресс", на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном в Париже Э.Макрон отметил важность решения карабахской проблемы.

"Это (решение - ИФ) должно быть смелым компромиссом", - сказал Э.Макрон. Он заявил, что очень трудно просто агитировать за мир, выразил надежду, что встречи принесут конкретные положительные результаты.

Он также рассчитывает, что посреднические усилия России, Франции и США принесут пользу для решения проблемы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]