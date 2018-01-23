Нефть дорожает на ожиданиях снижения запасов в США, цена Brent подскочила до $69,76 за баррель

Цены на нефть демонстрируют уверенный рост во вторник на ожиданиях, что еженедельный отчет министерства энергетики США укажет на очередное снижение запасов нефти в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 выросла на $0,73 (1,06%) - до $69,76 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,65 (1,02%) - до $64,22 за баррель.

Согласно прогнозу экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1,6 млн баррелей. Снижение запасов может быть отмечено по итогам десятой недели подряд, что станет самым длительным подобным периодом с 1982 года.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в среду в 19:30.

За предыдущую неделю, завершившуюся 12 января, нефтяные резервы в Штатах упали на 6,9 млн баррелей.

"Мы ждем данных о запасах, - цитирует аналитика PVM Oil Associates Тамаша Варгу агентство Bloomberg. - Если цена Brent превысит $70 за баррель, рост затем может продолжиться".

Тем временем, исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в ходе Всемирного экономического форума, проходящего в Давосе, что ожидает повышения прогноза добычи сланцевой нефти в США в этом году.

Подъем цен на нефть, по его словам, подстегнет добычу в сланцевом секторе, и последующее увеличение поставок нефти на рынок окажет давление на нефтяной рынок.