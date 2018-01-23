Президент Алиев в Давосе провел встречу с Костиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел во вторник в Давосе встречу с президентом-председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев на встрече выразил удовлетворение сотрудничеством Азербайджана с ВТБ. При этом он подчеркнул, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана является одним из активных акционеров банка. «Президент высказал заинтересованность в расширении сотрудничества с ВТБ. По его мнению, это внесет вклад в развитие частного сектора в Азербайджане», - отмечается в информации.

А.Костин, в свою очередь, выразил готовность ВТБ увеличить капитал («дочернего» банка в Азербайджане - ИФ) для развития деятельности в республике. Он также подчеркнул важность изучения возможности взаимных инвестиций и успешное сотрудничество с Госнефтефондом Азербайджана.

Н.Аббасова