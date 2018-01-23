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Дальнее зарубежье 23.01.2018 20:23

Один человек застрелен насмерть в школе американского штата Кентукки

Стрельба в старшей школе города Бентон на западе американского штата Кентукки привела к гибели одного ученика, получили ранения еще пятеро, сообщает во вторник портал "Эн-Би-Си Ньюс".

Полиция задержала стрелявшего.

По словам очевидцев, стрельба началась, когда дети шли на занятия.

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Тэги: США, ШКОЛА, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]