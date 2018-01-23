Один человек застрелен насмерть в школе американского штата Кентукки

Стрельба в старшей школе города Бентон на западе американского штата Кентукки привела к гибели одного ученика, получили ранения еще пятеро, сообщает во вторник портал "Эн-Би-Си Ньюс".

Полиция задержала стрелявшего.

По словам очевидцев, стрельба началась, когда дети шли на занятия.