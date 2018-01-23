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СНГ 23.01.2018 20:50

Казахтелеком подал ходатайство в антимонопольный комитет Казахстана о покупке 75% Kcell

Ведущий оператор связи Казахстана - "Казахтелеком" - подал ходатайство в комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Миннацэкономики Казахстана о намерении приобрести 75% акций оператора мобильной связи Kcell (бренды Kcell, Activ и Vegaline), сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе комитета.

"В настоящее время ходатайство о предоставлении согласия на экономическую концентрацию АО "Казахтелеком", заключающуюся в возможном приобретении 75% голосующих акций АО Kcell находится на рассмотрении комитета", - говорится в комментарии ведомства.

Комитет рассматривает возможное влияние сделки на рынок услуг сотовой связи и интернет-трафика.

"Казахтелеком" занимает доминирующее положение на казахстанском рынке телекоммуникаций. Крупнейшим акционером оператора является госфонд "Самрук-Казына" - 45,9% уставного капитала (52,03% простых акций).

Акционерами Kcell являются Teliasonera Kazakhstan Holding B.V. - 24%, Fintur Holdings (СП TeliaSonera и турецкой Turkcell) - 51%, инвесткомпания "Фридом Финанс" - 9,08%. Номинальный держатель 13,24% акций - АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

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Тэги: КАЗАХТЕЛЕКОМ, KCELL, ПОКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]