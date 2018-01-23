Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0842 RUR   0.0301 GBR   2.3777 TRY   0.4493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 26 Янв 27 Янв

Дальнее зарубежье 23.01.2018 21:25

Среди жертв теракта в отеле Кабула были американцы

Среди жертв и пострадавших в теракте в отеле Intercontinental в афганской столице Кабуле были американцы, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым. Из уважения к семьям погибших мы не будем представлять дополнительной информации", - говорится в заявлении Государственного департамента США.

Ведомство не приводит точных цифр жертв и пострадавших, являющихся гражданами США.

Жертвами атаки, произошедшей вечером 20 января, по разным данным, стали от 29 до 43 человек. Более 150 человек удалось спасти, среди них был 41 иностранец.

Группа вооруженных лиц проникла в отель, где проходили две свадьбы примерно в 21:30 по местному времени. Нападавшие открыли огонь по посетителям. Сообщалось, что террористы взяли в заложники постояльцев отеля и персонал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АФГАНИСТАН, ОТЕЛЬ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Лавров обвиняет США в создании искусственных препятствий для ВТС между Россией и Афганистаном "Талибан" навязывает жителям Афганистана войну, поэтому талибам нет места среди людей - премьер-министр Афганистана Вашингтон высоко ценит вклад Баку в обеспечение безопасности в Афганистане – посол в Азербайджане Тиллерсон прибыл с неожиданным визитом в Кабул Представитель Пентагона ознакомила власти Азербайджана с новым подходом США к Афганистану Генсек НАТО и министр обороны США посещают Афганистан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]