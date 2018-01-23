Среди жертв теракта в отеле Кабула были американцы

Среди жертв и пострадавших в теракте в отеле Intercontinental в афганской столице Кабуле были американцы, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед Пресс".
"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым. Из уважения к семьям погибших мы не будем представлять дополнительной информации", - говорится в заявлении Государственного департамента США.
Ведомство не приводит точных цифр жертв и пострадавших, являющихся гражданами США.
Жертвами атаки, произошедшей вечером 20 января, по разным данным, стали от 29 до 43 человек. Более 150 человек удалось спасти, среди них был 41 иностранец.
Группа вооруженных лиц проникла в отель, где проходили две свадьбы примерно в 21:30 по местному времени. Нападавшие открыли огонь по посетителям. Сообщалось, что террористы взяли в заложники постояльцев отеля и персонал.
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