Техническая неисправность, легковоспламеняющиеся вещества и перегруз привели к возгоранию автобуса в Казахстане, заявили в Ташкенте

Правительство Узбекистана назвало основные причины возгорания в Казахстане пассажирского автобуса, в результате которого погибли 52 гражданина Узбекистана.
"Основными причинами пожара стали техническая неисправность автобуса, в котором отсутствовало отопление, наличие легковоспламеняющихся веществ, непригодность к эксплуатации противопожарного оборудования, перегруз автобуса, загроможденность проходов салона автобуса багажом, отсутствие профилактических мер по соблюдению элементарных правил безопасности", - отмечается в постановлении правительства Узбекистана, сообщили "Интерфаксу" во вторник в информационной службе кабинета министров.
В Узбекистане принято решение усилить меры по обеспечению безопасности граждан страны, выезжающих за рубеж.
Правительство Узбекистана издало постановление о неотложных мерах по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций на пассажирском автотранспорте, а также обеспечению безопасности граждан Узбекистана, выезжающих за пределы госграницы республики, сообщили в информационной службе кабинета министров.
Для реализации комплекса неотложных мер по недопущению подобных трагических событий постановлением создана Республиканская комиссия по обеспечению безопасности граждан Узбекистана на автомобильном транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки за пределами страны, которую возглавил первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов.
Как сообщалось, утром 18 января в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса, следовавшего из Шымкента в Казань, погибли 52 гражданина Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятеро, в том числе три водителя из Казахстана, были госпитализированы.
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