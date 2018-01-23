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Регион 23.01.2018 21:37

Эрдоган намерен обсудить операцию в сирийском Африне с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает во вторник газета "Дейли Сабах" со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

В ходе разговора лидеры, как ожидается, обсудят проводимую Турцией в сирийском Африне операцию "Оливковая ветвь", отметил министр иностранных дел Турции.

Операция Турции "Оливковая ветвь" против курдского ополчения в Африне на севере Сирии началась в минувшую субботу с авианалетов и артобстрела. В воскресенье она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.

Во вторник в Анкару прибыла делегация США во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джонатаном Коэном, чтобы обсудить борьбу против терроризма.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ОПЕРАЦИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]