Эрдоган намерен обсудить операцию в сирийском Африне с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает во вторник газета "Дейли Сабах" со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
В ходе разговора лидеры, как ожидается, обсудят проводимую Турцией в сирийском Африне операцию "Оливковая ветвь", отметил министр иностранных дел Турции.
Операция Турции "Оливковая ветвь" против курдского ополчения в Африне на севере Сирии началась в минувшую субботу с авианалетов и артобстрела. В воскресенье она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.
Во вторник в Анкару прибыла делегация США во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джонатаном Коэном, чтобы обсудить борьбу против терроризма.
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