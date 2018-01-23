Эрдоган намерен обсудить операцию в сирийском Африне с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает во вторник газета "Дейли Сабах" со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

В ходе разговора лидеры, как ожидается, обсудят проводимую Турцией в сирийском Африне операцию "Оливковая ветвь", отметил министр иностранных дел Турции.

Операция Турции "Оливковая ветвь" против курдского ополчения в Африне на севере Сирии началась в минувшую субботу с авианалетов и артобстрела. В воскресенье она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.

Во вторник в Анкару прибыла делегация США во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джонатаном Коэном, чтобы обсудить борьбу против терроризма.