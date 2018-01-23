Президент Алиев обсудил с Халид Аль Фалихом сотрудничество в рамках OPEC и партнерство между SOCAR и Saudi Aramco

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Давосе провел встречу с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль Фалихом, сообщает сайт главы государства.

"И.Алиев в ходе встречи отметил высокий уровень взаимоотношений между двумя странами и наличие перспектив для расширения сотрудничества. В частности, глава государства отметил наличие хороших возможностей для сотрудничества в сферах экономики, торговли и обеспечения энергобезопасности ", отмечается в информации.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничество в рамках OPEC и партнерства между компаниями SOCAR и Saudi Aramco.

Н.Аббасова