Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0948 RUR   0.0302 GBR   2.3852 TRY   0.4514

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.47 Brent   69.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 26 Янв 27 Янв -1°

Дальнее зарубежье 24.01.2018 09:46

Небензя: США не нужен никакой независимый профессиональный механизм для расследования химатак в Сирии

США, выступив против предложения России о создании нового международного органа для расследования химических атак в Сирии, продемонстрировали нежелание создать профессиональный механизм, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"США не нужен никакой независимый профессиональный механизм. Вы выдаете себя в глазах международного сообщества", - сказал он на заседании СБ ООН, взяв ответное слово после выступления американского постпреда при ООН Никки Хейли.

"Зачем вам механизм расследования, когда вы уже вчера и сегодня до какого-либо расследования утверждаете без тени сомнения - это сделало сирийское правительство. То есть вы присваиваете себе роль судьи и обвинителя? Вы хотя бы понимайте, что вы и этим себя выдаете", - добавил В.Небензя.

"Если вы в серьезных желаниях создать независимый профессиональный атрибутивный механизм, хотя бы ознакомьтесь с проектом резолюции, прежде чем отвергать его", - подчеркнул он.

Российский постпред призвал "преодолеть разногласия, вовлечься в диалог и попытаться вернуть утраченное единство Совета".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, СИРИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Хейли: "Россия хочет скрыть, что режим Асада продолжает использовать химоружие" Действия США в отношении Ирана осложнят ситуацию в атомной сфере - Слуцкий Лавров обвиняет США в поощрении сепаратизма сирийских курдов Власти России уже приняли все необходимые меры предосторожности, чтобы не допустить вреда от публикации США "кремлевского доклада" - Песков Путин и Трамп установили доброжелательный контакт - Песков Пентагон бесконтрольно поставлял оружие проамериканским формированиям в САР, что привело к проведению Турцией военной операции - Минобороны РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]