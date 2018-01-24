Небензя: США не нужен никакой независимый профессиональный механизм для расследования химатак в Сирии

США, выступив против предложения России о создании нового международного органа для расследования химических атак в Сирии, продемонстрировали нежелание создать профессиональный механизм, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"США не нужен никакой независимый профессиональный механизм. Вы выдаете себя в глазах международного сообщества", - сказал он на заседании СБ ООН, взяв ответное слово после выступления американского постпреда при ООН Никки Хейли.

"Зачем вам механизм расследования, когда вы уже вчера и сегодня до какого-либо расследования утверждаете без тени сомнения - это сделало сирийское правительство. То есть вы присваиваете себе роль судьи и обвинителя? Вы хотя бы понимайте, что вы и этим себя выдаете", - добавил В.Небензя.

"Если вы в серьезных желаниях создать независимый профессиональный атрибутивный механизм, хотя бы ознакомьтесь с проектом резолюции, прежде чем отвергать его", - подчеркнул он.

Российский постпред призвал "преодолеть разногласия, вовлечься в диалог и попытаться вернуть утраченное единство Совета".