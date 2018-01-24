США обвинили Россию в стремлении скрыть якобы имеющиеся данные о применении сирийским правительством химоружия в Восточной Гуте.

"На этой неделе мы получили еще одно сообщение о том, что режим (президента Сирии Башара) Асада использовал хлор против своего собственного населения. (...) Не совпадение, что нападение с использованием хлора на этой неделе произошли в том же месте, где режим Асада пытается добиться военной победы. Мы знаем, что режим Асада прибегает к этой жесткой тактике для того, чтобы отбить территории", - сказала постпред США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании СБ ООН.

"Многие годы Россия закрывала глаза, когда Сирия и ее друзья использовали это омерзительное оружие войны. Россия потакает зверствам сирийского режима", - добавила она.

"Когда России не нравятся факты, то она пытается отвлечь наше внимание, поскольку факты поступают вновь и вновь и указывают на правду, которую Россия хочет скрыть, что режим Асада продолжает использовать химоружие против своего собственного народа", - отметила она.