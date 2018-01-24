Киргизии будет полезен опыт Грузии в госуправлении - премьер Исаков

Бишкек заинтересован в обмене опытом с Грузией в сфере реформ государственного управления, заявил премьер-министр Киргизии Сапар Исаков на встрече с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили в Давосе.
"Мы знаем о результатах реформ в Грузии, опыт, который накоплен, очень важен для нас. Для Киргизии будет полезен опыт Грузии по реализации реформ в сфере государственного управления, оказанию государственных услуг населению, в этой связи выражаем заинтересованность в обмене опытом", - сказал С.Исаков, слова которого приводит пресс-служба киргизского правительства.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе на встрече в рамках ВЭФ С.Исаков и Г.Квирикашвили обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и возможности обмена опытом в обеспечении открытости и прозрачности госуправления в рамках глобальной инициативы "Партнерство открытого правительства" (OGP) и реализации в Киргизии проекта по построению цифрового государства "Таза коом".
На встрече С.Исаков также заявил, что в Киргизии придают значение сотрудничеству с Грузией, и в целях расширения торгово-экономического сотрудничества указал на необходимость проведения в ближайшее время второго заседания киргизско-грузинской межправительственной комиссии, отметили в пресс-службе.
В свою очередь Г.Квирикашвили заявил, что у Киргизии и Грузии "имеется большой потенциал для наращивания торгово-экономического оборота, межкультурного диалога, а также отметил усилия киргизского правительства в части проведения реформ, в том числе цифровой трансформации".
В пресс-службе сообщили, что в Давосе премьер-министр Киргизии также провел встречу с главой правительства Армении Кареном Карапетяном, с которым обсудил текущие вопросы и перспективные направления двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы совместного взаимодействия стран в рамках ЕАЭС и СНГ.
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