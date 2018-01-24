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СНГ 24.01.2018 11:01

223 человека в Казахстане получили обморожения из-за сильных морозов - Минздрав

Более 220 человек в Казахстане обратились к врачам с обморожениями, более 70 из них госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минздраве республики в среду.

"Всего обращений - 223, из них госпитализированных - 73, амбулаторно - 150", - сказал собеседник агентства.

В большинстве регионов Казахстана в эти дни отмечаются сильные морозы, местами до -45 градусов, даже в южных областях, по данным синоптиков, ожидаются морозы до минус 35.

По данным Минздрава Казахстана, наибольшее число пострадавших от мороза в Карагандинской области - 87 человек, из них 15 госпитализированы.

В Восточно-Казахстанской области обморожения получили 54 человека, госпитализированы - 27.

В Павлодарской области к медикам поступило 26 обращений, девять человек госпитализированы, в Астане от морозов пострадали 20 горожан, двое из которых находятся в больнице.

Еще по девять пострадавших от морозов в Акмолинской и Костанайской областях, по пять - в Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Четыре человека получили обморожение в Северо-Казахстанской области, двое - в Кызылординской области и по одному человеку в Алматы и Жамбылской области.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МОРОЗЫ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]