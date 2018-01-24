223 человека в Казахстане получили обморожения из-за сильных морозов - Минздрав

Более 220 человек в Казахстане обратились к врачам с обморожениями, более 70 из них госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минздраве республики в среду.

"Всего обращений - 223, из них госпитализированных - 73, амбулаторно - 150", - сказал собеседник агентства.

В большинстве регионов Казахстана в эти дни отмечаются сильные морозы, местами до -45 градусов, даже в южных областях, по данным синоптиков, ожидаются морозы до минус 35.

По данным Минздрава Казахстана, наибольшее число пострадавших от мороза в Карагандинской области - 87 человек, из них 15 госпитализированы.

В Восточно-Казахстанской области обморожения получили 54 человека, госпитализированы - 27.

В Павлодарской области к медикам поступило 26 обращений, девять человек госпитализированы, в Астане от морозов пострадали 20 горожан, двое из которых находятся в больнице.

Еще по девять пострадавших от морозов в Акмолинской и Костанайской областях, по пять - в Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Четыре человека получили обморожение в Северо-Казахстанской области, двое - в Кызылординской области и по одному человеку в Алматы и Жамбылской области.