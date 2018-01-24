Туркменский паром остановлен на ремонт в Азербайджане

Паромное судно «Беркарар», принадлежащее Морской торговой флотилии Туркменистана, встало на ремонт в Зыхском судоремонтно-строительном заводе, говорится в сообщении ЗАО «Каспийское морское пароходство» (Каспар).

«Работы включают очистку и покраску подводной и надводной частей судна, ремонт двух главных двигателей, дизельных генераторов и 6 насосов. Выполняются также работы по ремонту электрической и трубопроводной системы судна Беркарар», - отмечается в информации.

По данным Каспар, основным направлением деятельности Зыхского завода при Каспар является ремонт, судов пароходства и других судовых организаций и технического оборудования, а также изготовление по их заказу запасных частей, технических средств различного вида.

Н.Аббасова