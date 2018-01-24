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Транспорт и связь 24.01.2018 09:54

Туркменский паром остановлен на ремонт в Азербайджане

Паромное судно «Беркарар», принадлежащее Морской торговой флотилии Туркменистана, встало на ремонт в Зыхском судоремонтно-строительном заводе, говорится в сообщении ЗАО «Каспийское морское пароходство» (Каспар).

«Работы включают очистку и покраску подводной и надводной частей судна, ремонт двух главных двигателей, дизельных генераторов и 6 насосов. Выполняются также работы по ремонту электрической и трубопроводной системы судна Беркарар», - отмечается в информации.

По данным Каспар, основным направлением деятельности Зыхского завода при Каспар является ремонт, судов пароходства и других судовых организаций и технического оборудования, а также изготовление по их заказу запасных частей, технических средств различного вида.

Н.Аббасова

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Тэги: ПАРОМ, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]