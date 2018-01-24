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24.01.2018 10:12

Бакинская Высшая Школа Нефти налаживает сотрудничество с компанией Petronas

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился c заместителем директора, руководителем по развитию бизнеса, планированию и управлению рисками представительства малазийской компании Petronas в Азербайджане Рашадом Мамедовым и сотрудницей отдела внешних связей компании Айсель Аллахвердиевой. В ходе встречи ректор рассказал о деятельности вуза и основных направлениях сотрудничества БВШН с компаниями нефтегазового сектора, а также привел статистические данные, свидетельствующие о высоких результатах, достигнутых Высшей школой.

Выразив заинтересованность в работе компании Petronas в Азербайджане со студентами БВШН, Рашад Мамедов подчеркнул важность налаживания двустороннего сотрудничества. Он отметил, что студенты вуза могут быть привлечены к участию в образовательной программе, которая спонсируется Petronas и которая осуществляется под девизом «Ученики сегодня, лидеры завтра». Как сообщил Рашад Мамедов, компания, в частности, может организовать в рамках сотрудничества обучение студентов БВШН в Технологическом университете PETRONAS (UTP) в Малайзии в течение четырех лет для получения степени бакалавра. По его словам, студенты, подавшие заявки на участие в программе и отобранные компанией по ряду критериев, смогут получить в UTP образование по одной из трех специальностей: «Инженер-химик», «Инженер-нефтяник» и «Инженер-геолог по нефти и газу».

Участники встречи обсудили также другие перспективы и возможные направления сотрудничества.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]