Морские порты Азербайджана в 2017г увеличили перевалку грузов на 18%

Морские порты Азербайджана в 2017 году увеличили объем перевалки грузов по сравнению с показателем 2016 года на 18% - до 10 млн 769,2 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

«Из общего объема грузов 10 млн 141,1 тыс. тонн или 94,2% пришлось на международные транзитные грузы, 5,8% - на местные грузы. Рост объема перевозок транзитных перевозок по сравнению с 2016 годом составил 18,7%», - сообщили в комитете.

В 2016 году в морских портах Азербайджана было обработано 9 млн 125,9 тыс. тонн грузов.

Все азербайджанские порты (Баку, Астара, Ленкорань и Сумгайыт) располагаются на побережье Каспийского моря. В Баку порт имеет 17 причалов (5 предназначены для транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов, 10 - для перевозки леса и других грузов, 2 - пассажирских). Бакинский порт располагает также крупными нефтяными терминалами в Дюбенди и Сангачале. Кроме того, на территории нового Бакинского морского международного порта, строящегося в поселке Алят, в 2014 году был введен в эксплуатацию паромный терминал, а в январе 2018 года – терминал Ro-Ro.

Н.Аббасова