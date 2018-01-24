США все чаще наказывают за нарушение санкционного режима компании, а не банки - СМИ

США все чаще накладывают штрафы за нарушения в сфере комплаенса, прежде всего, за связи с находящимися под санкциями лицами, на нефинансовые компании, свидетельствуют данные The Wall Street Journal.

OFAC (Office of Foreign Assets Control), структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций, наложила в прошлом году в общей сложности 16 административных наказаний на сумму в $119,5 млн, при этом сумма штрафов и выплат для нефинансовых компаний выросла на 10%.

Банки, которые раньше почти в одиночку фигурировали в списках оштрафованных, за эти годы сумели создать эффективно работающие механизмы комплаенс-контроля, стали аккуратнее при проведении финансовых операций, говорят эксперты.

В прошлом году около $100 млн из общей суммы штрафов заплатил китайский производитель электроники и коммуникационного оборудования ZTE, который был уличен американским Минфином в нарушении санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи, а также в попытках противодействовать следствию.

В общей сложности сумма штрафов для китайской компании, которая является вторым крупнейшим китайским производителем телекоммуникационного оборудования, составит за несколько лет $1,2 млрд, что является рекордом.

В прошлом году ZTE признала свою вину в поставках различных товаров в Иран в период с 2010 по 2016 год, она также совершила 283 поставки микропроцессоров, серверов и маршрутизаторов в Северную Корею. Оборудование, мобильные телефоны содержали технологии и комплектующие из США.

Компания создала новый комитет по комплаенсу и привлекла американского юриста для контроля за экспортными поставками.

В целом суммы штрафов, которые накладывает OFAC, сильно колеблются каждый год. Так, в 2016 году было наложено всего 9 наказаний на $21 млн, а в рекордном 2014 году - 23 на $1,2 млрд. Более $1 млрд. собрал OFAC и в 2012 г., в 2015 году было 15 дел примерно на $600 млн.