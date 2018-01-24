ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 25 января 2018 года проведет очередной мониторинг на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Мониторинг пройдет на территории Геранбойского района Азербайджана.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут личный представитель Анжей Каспши и его полевые помощники Михаил Олару и Огнйен Йович.
Б.Рустамбеков
Минналогов Азербайджана увеличило в 2017г регистрацию налогоплательщиков на 2%
Президент Алиев провел встречу с главой BP Дадли
Новак: не надо бояться сланцев, они не покроют весь спрос на нефть в мире
В Азербайджане в 2017 году в ДТП погибли 750 человек – глава дорожной полиции
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека – МВД
Walt Disney выплатит сотрудникам по $1 тыс. за счет экономии в результате налоговой реформы
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Душанбе рассчитывает на положительный ответ ООН и США для продолжения работы таджикских сотрудников по борьбе с наркотрафиком в Афганистане
Два человека стали жертвами нападения на офис организации "Спасем детей" на востоке Афганистана
Около 60 тыс. человек эвакуированы на Филиппинах из-за угрозы извержения вулкана
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Бакинская Высшая Школа Нефти налаживает сотрудничество с компанией Petronas
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»