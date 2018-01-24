ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 25 января 2018 года проведет очередной мониторинг на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг пройдет на территории Геранбойского района Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут личный представитель Анжей Каспши и его полевые помощники Михаил Олару и Огнйен Йович.

Б.Рустамбеков