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Карабахский конфликт 24.01.2018 10:50

Проверена боевая готовность ВС Азербайджана в зоне карабахского конфликта

Помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров и министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетили в среду воинские части в зоне карабахского конфликта.

«Ф.Алескеров и З.Гасанов проверили боевую готовность войск, дислоцированные в прифронтовой зоне, служебные и социально-бытовые условия личного состава, а также провели беседы с военнослужащими»,- говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ВОЙСКА, БОЕГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]