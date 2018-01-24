Проверена боевая готовность ВС Азербайджана в зоне карабахского конфликта

Помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров и министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетили в среду воинские части в зоне карабахского конфликта.
«Ф.Алескеров и З.Гасанов проверили боевую готовность войск, дислоцированные в прифронтовой зоне, служебные и социально-бытовые условия личного состава, а также провели беседы с военнослужащими»,- говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.
Ф.Исазаде
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