Транспортировка нефти по БТД в 2017 году незначительно сократилась

Объем прокачки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2017 году составил 33 млн 755 тыс. тонн, что на 0,5% ниже показателя 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике республике.

«В 2017 году по нефтепроводу БТД прокачано 33 млн 755 тыс. тонн нефти, что составляет 79% от общего объема нефти, транспортированной по магистральным нефтепроводам Азербайджана за отчетный период», -отметили в комитете.

По данным ведомства, прокачка транзитной нефти в 2017 году по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан составила 6 млн 432,4 тыс. тонн, увеличившись на 36,8% по сравнению с показателем 2016 года.

Как сообщалось, в 2016 году по нефтепроводу БТД транспортировано 33 млн 929,9 тыс. тонн нефти. При этом объемы прокачки транзитной нефти составили 4,7 млн тонн.

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз. Также, начиная с июня 2010 года, по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); CIECO (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Н.Аббасова