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ТЭК 24.01.2018 11:26

Текущие цены отражают фундаментальные факторы рынка, прогноз около $60 на 2018г выглядит разумно - Новак

Текущие цены на нефть отражают фундаментальные факторы рынка, хотя процесс его балансировки еще не завершен, заявил в среду на деловом завтраке "ВТБ Капитала" глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Те цены, которые сегодня, они, на мой взгляд, достаточно объективно отражают фундаментальные факторы и ситуацию на рынке", - сказал он.

Министр подчеркнул, что координация действий стран ОПЕК и не-ОПЕК по балансировке нефтяного рынка уже дали свои результаты, однако "мы еще не достигли тех целей, которые поставили перед собой 24 страны (участвующие в соглашении ОПЕК+ - ИФ)".

Комментируя итоги голосования по прогнозу средней цены на нефть в 2018 г., А.Новак пошутил, что за вариант $40 (набрал всего 1,9% голосов участников мероприятия), вероятно, проголосовал не присутствующий на форуме министр финансов Антон Силуанов - так как эта цифра заложена в бюджет на 2018 г. Больше половины голосов - 59% - было отдано за прогноз на уровне около $60 - это, по словам А.Новака, хороший, при этом оптимистичный вариант.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]