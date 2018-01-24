Текущие цены отражают фундаментальные факторы рынка, прогноз около $60 на 2018г выглядит разумно - Новак

Текущие цены на нефть отражают фундаментальные факторы рынка, хотя процесс его балансировки еще не завершен, заявил в среду на деловом завтраке "ВТБ Капитала" глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Те цены, которые сегодня, они, на мой взгляд, достаточно объективно отражают фундаментальные факторы и ситуацию на рынке", - сказал он.
Министр подчеркнул, что координация действий стран ОПЕК и не-ОПЕК по балансировке нефтяного рынка уже дали свои результаты, однако "мы еще не достигли тех целей, которые поставили перед собой 24 страны (участвующие в соглашении ОПЕК+ - ИФ)".
Комментируя итоги голосования по прогнозу средней цены на нефть в 2018 г., А.Новак пошутил, что за вариант $40 (набрал всего 1,9% голосов участников мероприятия), вероятно, проголосовал не присутствующий на форуме министр финансов Антон Силуанов - так как эта цифра заложена в бюджет на 2018 г. Больше половины голосов - 59% - было отдано за прогноз на уровне около $60 - это, по словам А.Новака, хороший, при этом оптимистичный вариант.
Проверена боевая готовность ВС Азербайджана в зоне карабахского конфликта
ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 120 раз - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане в 2017 году в ДТП погибли 750 человек – глава дорожной полиции
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека – МВД
Walt Disney выплатит сотрудникам по $1 тыс. за счет экономии в результате налоговой реформы
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Душанбе рассчитывает на положительный ответ ООН и США для продолжения работы таджикских сотрудников по борьбе с наркотрафиком в Афганистане
Два человека стали жертвами нападения на офис организации "Спасем детей" на востоке Афганистана
Около 60 тыс. человек эвакуированы на Филиппинах из-за угрозы извержения вулкана
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Бакинская Высшая Школа Нефти налаживает сотрудничество с компанией Petronas
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»