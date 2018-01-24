Президент Венесуэлы объявил о готовности идти на второй срок

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что будет баллотироваться на второй срок в случае, если партия одобрит его кандидатуру, сообщает венесуэльский телеканал "Телесур".
"Я - скромный работник, скромный представитель народа. Если Единая социалистическая партия Венесуэлы сочтет, что я должен стать кандидатом в президенты, я в вашем распоряжении", - сказал он журналистам в Каракасе.
Представитель партии в свою очередь подтвердил, что Н.Мадуро, вероятно, будет единственным кандидатом от партии.
Выборы президента пройдут в стране до конца апреля, сообщило Учредительное собрание Венесуэлы.
Н.Мадуро стал преемником Уго Чавеса на посту президента Венесуэлы в апреле 2013 года.
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