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Дальнее зарубежье 24.01.2018 11:45

Президент Венесуэлы объявил о готовности идти на второй срок

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что будет баллотироваться на второй срок в случае, если партия одобрит его кандидатуру, сообщает венесуэльский телеканал "Телесур".

"Я - скромный работник, скромный представитель народа. Если Единая социалистическая партия Венесуэлы сочтет, что я должен стать кандидатом в президенты, я в вашем распоряжении", - сказал он журналистам в Каракасе.

Представитель партии в свою очередь подтвердил, что Н.Мадуро, вероятно, будет единственным кандидатом от партии.

Выборы президента пройдут в стране до конца апреля, сообщило Учредительное собрание Венесуэлы.

Н.Мадуро стал преемником Уго Чавеса на посту президента Венесуэлы в апреле 2013 года.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МАДУРО, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]