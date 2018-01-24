Грузоперевозки в Азербайджане в 2017г увеличились почти на 2%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в 2017 году составил 226,4 млн тонн, что на 1,8% больше показателя 2016 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомитете по статистике.
По данным статистики, в отчетный период объем ненефтяных грузоперевозок увеличился на 3,5% - до 156,6 млн тонн.
В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 81,4%, на долю госсектора – 18,6%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 1,4%.
За отчетный период по железной дороге было перевезено 14,4 млн тонн (включая транзитные грузы), что на 7% меньше показателя 2016 года.
Морским транспортом перевезено 8 млн 344,6 тыс. тонн различных грузов (рост на 43,7%), автомобильным транспортом – 144,9 млн тонн (рост на 2,4%), воздушным – 170,7 тыс. тонн (рост на 6,9%).
По внутренним нефтепроводам в отчетный период транспортировано 42 млн 721 тыс. тонн нефти (спад на 3,2%). Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.
Б.Рустамбеков
Проверена боевая готовность ВС Азербайджана в зоне карабахского конфликта
ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 120 раз - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане в 2017 году в ДТП погибли 750 человек – глава дорожной полиции
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека – МВД
Walt Disney выплатит сотрудникам по $1 тыс. за счет экономии в результате налоговой реформы
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Душанбе рассчитывает на положительный ответ ООН и США для продолжения работы таджикских сотрудников по борьбе с наркотрафиком в Афганистане
Два человека стали жертвами нападения на офис организации "Спасем детей" на востоке Афганистана
Около 60 тыс. человек эвакуированы на Филиппинах из-за угрозы извержения вулкана
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Бакинская Высшая Школа Нефти налаживает сотрудничество с компанией Petronas
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»