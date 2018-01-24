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Транспорт и связь 24.01.2018 11:48

Грузоперевозки в Азербайджане в 2017г увеличились почти на 2%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в 2017 году составил 226,4 млн тонн, что на 1,8% больше показателя 2016 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомитете по статистике.

По данным статистики, в отчетный период объем ненефтяных грузоперевозок увеличился на 3,5% - до 156,6 млн тонн.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 81,4%, на долю госсектора – 18,6%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 1,4%.

За отчетный период по железной дороге было перевезено 14,4 млн тонн (включая транзитные грузы), что на 7% меньше показателя 2016 года.

Морским транспортом перевезено 8 млн 344,6 тыс. тонн различных грузов (рост на 43,7%), автомобильным транспортом – 144,9 млн тонн (рост на 2,4%), воздушным – 170,7 тыс. тонн (рост на 6,9%).

По внутренним нефтепроводам в отчетный период транспортировано 42 млн 721 тыс. тонн нефти (спад на 3,2%). Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТРАНСПОРТ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]