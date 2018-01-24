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Это интересно 24.01.2018 11:49

Walt Disney выплатит сотрудникам по $1 тыс. за счет экономии в результате налоговой реформы

Walt Disney присоединилась к ряду других американских компаний, объявивших о намерении направить средства, сэкономленные в результате налоговой реформы в США, на выплаты сотрудникам.

Как говорится в сообщении Walt Disney, компания выплатит денежный бонус в размере $1 тыс. порядка 125 тыс. сотрудникам, а также направит $50 млн на новую программу оплаты образования работников.

Все сотрудники, работающие в компании с начала года, получат бонус, который будет разбит на два транша и выплачен в течение года, отмечается в пресс-релизе.

Новая программа финансирования образования будет доступна порядка 88 тыс. сотрудников с почасовой оплатой труда, желающим получить высшее образование или пройти профессиональную подготовку.

После начальных инвестиций в $50 млн Walt Disney будет ежегодно направлять на эту программу по $25 млн.

Среди других американских компаний, объявивших о намерении направить сэкономленные в результате изменения налогового законодательства средства на поощрение сотрудников, - AT&T, Fiat Chrysler, Comcast, JetBlue, Walmart и Verizon.

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Тэги: США, DISNEY, СОТРУДНИКИ, ВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]