Walt Disney выплатит сотрудникам по $1 тыс. за счет экономии в результате налоговой реформы

Walt Disney присоединилась к ряду других американских компаний, объявивших о намерении направить средства, сэкономленные в результате налоговой реформы в США, на выплаты сотрудникам.
Как говорится в сообщении Walt Disney, компания выплатит денежный бонус в размере $1 тыс. порядка 125 тыс. сотрудникам, а также направит $50 млн на новую программу оплаты образования работников.
Все сотрудники, работающие в компании с начала года, получат бонус, который будет разбит на два транша и выплачен в течение года, отмечается в пресс-релизе.
Новая программа финансирования образования будет доступна порядка 88 тыс. сотрудников с почасовой оплатой труда, желающим получить высшее образование или пройти профессиональную подготовку.
После начальных инвестиций в $50 млн Walt Disney будет ежегодно направлять на эту программу по $25 млн.
Среди других американских компаний, объявивших о намерении направить сэкономленные в результате изменения налогового законодательства средства на поощрение сотрудников, - AT&T, Fiat Chrysler, Comcast, JetBlue, Walmart и Verizon.
Проверена боевая готовность ВС Азербайджана в зоне карабахского конфликта
ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 120 раз - Минобороны Азербайджана
Минналогов Азербайджана увеличило в 2017г регистрацию налогоплательщиков на 2%
Президент Алиев провел встречу с главой BP Дадли
Новак: не надо бояться сланцев, они не покроют весь спрос на нефть в мире
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Душанбе рассчитывает на положительный ответ ООН и США для продолжения работы таджикских сотрудников по борьбе с наркотрафиком в Афганистане
Два человека стали жертвами нападения на офис организации "Спасем детей" на востоке Афганистана
Около 60 тыс. человек эвакуированы на Филиппинах из-за угрозы извержения вулкана
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Бакинская Высшая Школа Нефти налаживает сотрудничество с компанией Petronas
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»