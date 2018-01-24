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СНГ 24.01.2018 11:55

Уроженец Таджикистана получил 10 лет колонии за попытку примкнуть к боевикам ИГ

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор уроженцу Таджикистана Абдурахиму Мухидинову, который собирался отправиться в Афганистан, чтобы вступить в ряды террористов, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" пресс-секретарь суда Алена Катькало.

А.Мухидинов признан виновным по ч.1 ст.30, ч.2 ст.205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации) и ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

"Суд установил, что А.Мухидинов, разделяя религиозную идеологию экстремистского характера, собирался принять участие в деятельности структурного подразделения незаконного вооруженного формирования "Исламское государство" в Афганистане", - сказала А.Катькало.

Он отметила, что осужденный через интернет сообщил свои данные вербовщику ИГ, согласовал с ним маршрут следования в Афганистан, приобрел спецформу и авиабилет на рейс "Ростов-на-Дону - Ереван". А.Мухидинов был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту Ростова-на-Дону.

"Также Мухидинов в мае 2017 года через интернет путем уговоров, убеждений и иных форм психологического воздействия склонял другое лицо к участию в ИГ, - добавила А.Катькало.

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Тэги: РОССИЯ, РОСТОВ, ТЕРРОРИСТ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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