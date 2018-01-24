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Бизнес и законодательство 24.01.2018 12:04

Президент Азербайджана провел ряд встреч в Давосе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев «на полях» Всемирного Экономического Форума в Давосе (Швейцария) провел ряд двусторонних встреч, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев, в частности, обсудил с соучредителем, исполнительным директором американской компании «Blackstone» Стивеном Шварцманом вопросы будущего сотрудничества.

Президент также провел встречу с председателем, главным исполнительным директором компании «Lazard Freres» Мэтью Пигасом. И.Алиев положительно оценил деятельность компании в Азербайджане.

Кроме того, глава государства встретился и обсудил с соучредителем, исполнительным директором компании «Carlyle Group» (США) Девидом Рубинштейном и главным исполнительным директором «IBM» Джинни Рометти.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ДАВОС, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]