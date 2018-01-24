Президент Азербайджана провел ряд встреч в Давосе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев «на полях» Всемирного Экономического Форума в Давосе (Швейцария) провел ряд двусторонних встреч, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев, в частности, обсудил с соучредителем, исполнительным директором американской компании «Blackstone» Стивеном Шварцманом вопросы будущего сотрудничества.

Президент также провел встречу с председателем, главным исполнительным директором компании «Lazard Freres» Мэтью Пигасом. И.Алиев положительно оценил деятельность компании в Азербайджане.

Кроме того, глава государства встретился и обсудил с соучредителем, исполнительным директором компании «Carlyle Group» (США) Девидом Рубинштейном и главным исполнительным директором «IBM» Джинни Рометти.

Ф.Исазаде