У КНДР есть хорошая возможность для начала переговоров с США - МИД Южной Кореи

КНДР имеет хорошую возможность для начала переговоров с США по своей ядерной и ракетной программе, заявил неназванный представитель МИД Южной Кореи, добавив, что Сеул не станет этому препятствовать.

"Сейчас лучший момент, так как двери США открыты для переговоров. США могут в любой момент закрыть дверь. Северной Корее важно прекратить провокации и сесть за стол переговоров", - приводят канал Уай-Ти-Эн слова высокопоставленного чиновника МИД Южной Кореи.

По его словам, США сигнализируют, что готовы к переговорам. При этом чиновник напомнил, что раньше Вашингтон ставил Пхеньяну условия, которые он должен был выполнить, чтобы начать переговоры.

"Несмотря на то, что у них жесткая риторика, Р.Тиллерсон намекнул, что переговоры возможны, если Северная Корея должна на некоторое время прекратить провокации, и Трамп разделяет это мнение. Ранее (США - ИФ) никогда не говорили подобного", - пояснил южнокорейский чиновник.