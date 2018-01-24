У КНДР есть хорошая возможность для начала переговоров с США - МИД Южной Кореи

КНДР имеет хорошую возможность для начала переговоров с США по своей ядерной и ракетной программе, заявил неназванный представитель МИД Южной Кореи, добавив, что Сеул не станет этому препятствовать.
"Сейчас лучший момент, так как двери США открыты для переговоров. США могут в любой момент закрыть дверь. Северной Корее важно прекратить провокации и сесть за стол переговоров", - приводят канал Уай-Ти-Эн слова высокопоставленного чиновника МИД Южной Кореи.
По его словам, США сигнализируют, что готовы к переговорам. При этом чиновник напомнил, что раньше Вашингтон ставил Пхеньяну условия, которые он должен был выполнить, чтобы начать переговоры.
"Несмотря на то, что у них жесткая риторика, Р.Тиллерсон намекнул, что переговоры возможны, если Северная Корея должна на некоторое время прекратить провокации, и Трамп разделяет это мнение. Ранее (США - ИФ) никогда не говорили подобного", - пояснил южнокорейский чиновник.
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