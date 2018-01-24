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Дальнее зарубежье 24.01.2018 12:19

У КНДР есть хорошая возможность для начала переговоров с США - МИД Южной Кореи

КНДР имеет хорошую возможность для начала переговоров с США по своей ядерной и ракетной программе, заявил неназванный представитель МИД Южной Кореи, добавив, что Сеул не станет этому препятствовать.

"Сейчас лучший момент, так как двери США открыты для переговоров. США могут в любой момент закрыть дверь. Северной Корее важно прекратить провокации и сесть за стол переговоров", - приводят канал Уай-Ти-Эн слова высокопоставленного чиновника МИД Южной Кореи.

По его словам, США сигнализируют, что готовы к переговорам. При этом чиновник напомнил, что раньше Вашингтон ставил Пхеньяну условия, которые он должен был выполнить, чтобы начать переговоры.

"Несмотря на то, что у них жесткая риторика, Р.Тиллерсон намекнул, что переговоры возможны, если Северная Корея должна на некоторое время прекратить провокации, и Трамп разделяет это мнение. Ранее (США - ИФ) никогда не говорили подобного", - пояснил южнокорейский чиновник.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]