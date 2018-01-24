Ксения Собчак приглашена на традиционный молитвенный завтрак с участием президента США и примет в нем участие, если позволит график

Кандидат в президенты РФ, журналистка и телеведущая Ксения Собчак приглашена в США на молитвенный завтрак 1 февраля, где традиционно присутствует президент США, и примет в нем участие, если позволит ее график, сказала пресс-секретарь К.Собчак Ксения Чудинова.
"Возможно, Ксения посетит это мероприятие. Нас пригласили, но расписание у нее очень плотное. Если получится, она будет присутствовать", - сказала К.Чудинова "Интерфаксу" в среду.
По ее словам, К.Собчак пробудет в США неполные три дня, и за это время ей предстоит провести большое количество разных выступлений и встреч.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии приняли приглашение американской стороны, и руководители трех парламентских комитетов - Андрей Макаров (по бюджету и налогам), Анатолий Аксаков (по финансовому рынку) и Вячеслав Никонов (по образованию и науке) - примут участие в ряде мероприятий с участием своих коллег из Конгресса США.
Решение о командировании этих депутатов в Вашингтон принял в Совет Думы, уточнил, в свою очередь, один из членов Совета по окончании заседания.
"Наши коллеги примут участие в национальном молитвенном завтраке, который, по традиции, посещает президент США, в нем участвуют многие знаковые политики", - сказал он журналистам.
Это будет 66-й такой "завтрак": именно столько лет его ежегодно проводят в первый четверг февраля, рассказал депутат.
По его словам, для участия в этом мероприятии все приглашаются "в личном качестве" специальной совместной комиссией сената и палаты представителей Конгресса США.
"Участие в этом завтраке дает хорошую возможность в неформальной обстановке обсудить важные проблемы, в том числе с интересующими тебя людьми", - отметил член Совета Думы.
Завтрак организуется конгрессом США вместе с христианской организацией Fellowship Foundation, на него приглашаются представители бизнеса, политики, общественные и религиозные деятели, всего - около 3 тыс. человек из нескольких десятков стран.
В делегацию РФ в этом году, как ожидается, войдут около 70 человек.
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