Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0948 RUR   0.0302 GBR   2.3852 TRY   0.4514

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.47 Brent   69.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 26 Янв 27 Янв -1°

Регион 24.01.2018 12:23

Гражданина Турции арестовали в Краснодаре за подделку штампа в паспорте

Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Турции, который пытался вылететь на родину из аэропорта Краснодара с поддельной печатью в паспорте, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в среду.

"Иностранного гражданина задержали при оформлении рейса в Стамбул. Он пытался пересечь государственную границу по документу с поддельным оттиском печати "Разрешено временное проживание". Задержанный пояснил, что за 150 тыс. рублей данную запись ему проставил знакомый", - говорится в сообщении.

Штамп "Разрешено временное проживание" в паспорте дает иностранным гражданам возможность беспрепятственно находиться на территории России сроком до трех лет с последующей перспективой получения вида на жительство.

В рамках возбужденного уголовного дела по ч.1 ст.322 УК РФ (пересечение госграницы РФ без действительных документов на право въезда) 47-летнему гражданину Турции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРАСНОДАР, ИНОСТРАНЕЦ, АРЕСТ


Похожие новости


Azersun Holding инвестирует 1,6 млрд руб в проекты агропромышленного комплекса Краснодарского края Трэш-группе Cannibal Corpse разрешили концерт в Краснодаре вопреки протестам православных, но изъяли из программы весь экстремизм Православные активисты Краснодара требуют не пускать в Россию трэш-группу из США Cannibal Corpse В Краснодаре из-за разгерметизации кабины произвел аварийную посадку пассажирский "Боинг"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]