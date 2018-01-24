Гражданина Турции арестовали в Краснодаре за подделку штампа в паспорте

Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Турции, который пытался вылететь на родину из аэропорта Краснодара с поддельной печатью в паспорте, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в среду.
"Иностранного гражданина задержали при оформлении рейса в Стамбул. Он пытался пересечь государственную границу по документу с поддельным оттиском печати "Разрешено временное проживание". Задержанный пояснил, что за 150 тыс. рублей данную запись ему проставил знакомый", - говорится в сообщении.
Штамп "Разрешено временное проживание" в паспорте дает иностранным гражданам возможность беспрепятственно находиться на территории России сроком до трех лет с последующей перспективой получения вида на жительство.
В рамках возбужденного уголовного дела по ч.1 ст.322 УК РФ (пересечение госграницы РФ без действительных документов на право въезда) 47-летнему гражданину Турции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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