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Финансы 24.01.2018 12:42

Банк ВТБ в I квартале увеличит капитал азербайджанской "дочки" на 265 млн манатов

Банк ВТБ планирует в I-ом квартале 2018 года увеличить капитал ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" на 265 млн манатов, сообщил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе провел встречу с А.Костиным, сообщает пресс-служба Банка ВТБ.

"В ходе встречи была подтверждена взаимная заинтересованность сторон в развитии сотрудничества в финансовой сфере. А.Костин рассказал главе Азербайджана о планах по увеличению капитала VTB Bank (Azerbaijan)" на сумму 265 млн манатов в первом квартале этого года", - отмечается в сообщении банка.

Кроме этого, собеседники обсудили вопросы привлечения инвестиций в экономику республики, в частности, участие ВТБ в организации заимствований страны на международных финансовых рынках.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, КАПИТАЛ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]