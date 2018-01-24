Банк ВТБ планирует в I-ом квартале 2018 года увеличить капитал ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" на 265 млн манатов, сообщил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе провел встречу с А.Костиным, сообщает пресс-служба Банка ВТБ.
"В ходе встречи была подтверждена взаимная заинтересованность сторон в развитии сотрудничества в финансовой сфере. А.Костин рассказал главе Азербайджана о планах по увеличению капитала VTB Bank (Azerbaijan)" на сумму 265 млн манатов в первом квартале этого года", - отмечается в сообщении банка.
Кроме этого, собеседники обсудили вопросы привлечения инвестиций в экономику республики, в частности, участие ВТБ в организации заимствований страны на международных финансовых рынках.
В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.
А.Азизов
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