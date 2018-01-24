Умерла американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин

В США в возрасте 88 лет скончалась писательница-фантаст Урсула Ле Гуин, удостоенная множества премий и наиболее известная по книжной серии "Земноморье", сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

У.Ле Гуин ушла из жизни в своем доме в Портленде (штат Орегон) 22 января после нескольких недель болезни, подтвердил ее сын Тео Даунс-Ле Гуин.

Соболезнования в связи с ее кончиной выразили писатели Стивен Кинг и Нил Гейман, последний назвал ее "самым глубоким и умным автором".

"Ее слова навсегда с нами. Некоторые из них запечатлены в моей душе", - написал он в "Твиттере".

У.Ле Гуин стала лауреатом Национальной книжной премии США в 2014 году, в 1997 году вошла в шорт-лист Пулитцеровской премии, что большая редкость для писателей-фантастов. В 1969 году ее роман "Левая рука тьмы" получил премии "Хьюго" и "Небьюла" - самые престижные награды в сфере научной фантастики.

Первый роман У.Ле Гуин "Планета Роканнона" опубликован в 1966 году.