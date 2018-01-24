Умерла американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин

В США в возрасте 88 лет скончалась писательница-фантаст Урсула Ле Гуин, удостоенная множества премий и наиболее известная по книжной серии "Земноморье", сообщает "Ассошиэйтед Пресс".
У.Ле Гуин ушла из жизни в своем доме в Портленде (штат Орегон) 22 января после нескольких недель болезни, подтвердил ее сын Тео Даунс-Ле Гуин.
Соболезнования в связи с ее кончиной выразили писатели Стивен Кинг и Нил Гейман, последний назвал ее "самым глубоким и умным автором".
"Ее слова навсегда с нами. Некоторые из них запечатлены в моей душе", - написал он в "Твиттере".
У.Ле Гуин стала лауреатом Национальной книжной премии США в 2014 году, в 1997 году вошла в шорт-лист Пулитцеровской премии, что большая редкость для писателей-фантастов. В 1969 году ее роман "Левая рука тьмы" получил премии "Хьюго" и "Небьюла" - самые престижные награды в сфере научной фантастики.
Первый роман У.Ле Гуин "Планета Роканнона" опубликован в 1966 году.
Проверена боевая готовность ВС Азербайджана в зоне карабахского конфликта
ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 120 раз - Минобороны Азербайджана
Минналогов Азербайджана увеличило в 2017г регистрацию налогоплательщиков на 2%
Президент Алиев провел встречу с главой BP Дадли
Новак: не надо бояться сланцев, они не покроют весь спрос на нефть в мире
В Азербайджане в 2017 году в ДТП погибли 750 человек – глава дорожной полиции
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека – МВД
Walt Disney выплатит сотрудникам по $1 тыс. за счет экономии в результате налоговой реформы
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Бакинская Высшая Школа Нефти налаживает сотрудничество с компанией Petronas
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»