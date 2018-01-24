Узбекистан увеличивает число железнодорожных рейсов в РФ после трагедии в Казахстане

АО "Узбекские железные дороги" с 1 февраля увеличивает число рейсов в Россию после трагедии, произошедшей с пассажирским автобусом в Казахстане, сообщает в среду пресс-служба компании.
"Рейсы "Ташкент-Москва", "Ташкент-Уфа" и "Андижан-Москва" будут увеличены с одного до двух раз в неделю. Также с февраля рейс "Ташкент-Волгоград" будет выполняться три раза в неделю (ранее - дважды в неделю)", - говорится в сообщении.
Специальным постановлением правительство Узбекистана поручило компаниям "Узбекистон хаво йуллари" (Воздушные линии Узбекистана) и "Узбекистон темир йуллари" (Узбекские железные дороги) совместно с министерством занятости и трудовых отношений внести предложения об открытии новых направлений для выезжающих за пределы республики трудовых мигрантов.
В постановлении говорится о необходимости утвердить порядок оформления авиа- и железнодорожных билетов по льготному тарифу по централизованным заявкам Агентства по внешней трудовой миграции при организованном наборе и найме граждан Узбекистана для трудоустройства за рубежом.
Из принятого документа также следует, что узбекская сторона планирует совместно зарубежными железнодорожными компаниями, в том числе с ОАО "Российские железные дороги", открыть новые направления для трудовых мигрантов, выезжающих в Россию и страны СНГ.
В ходе переговоров с перевозчиками планируется обсудить открытие чартерных рейсов и увеличение числа железнодорожных составов, в том числе доли в них плацкартных вагонов.
18 января автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека - все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись.
Власти Узбекистана опубликовали постановление, в котором назвали причины возгорания автобуса в Казахстане, среди них - его техническая неисправность и перегруженность, а также несоблюдение норм безопасности.
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