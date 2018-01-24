Улюкаев не заявлял о нарушении его прав - Москалькова

Осужденный за получение взятки бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев не жаловался на нарушение его прав, сообщила в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в кулуарах заседания Совета судей РФ.
"Жалоб или обращений от Улюкаева о нарушении его прав ко мне не поступало", - сказала она.
Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года приговорил А.Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в размере более 130 млн рублей. На такой же срок после отбывания наказания экс-министр лишен права занимать должности в органах госвласти и госкорпорациях.
После оглашения приговора А.Улюкаев был взят под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО особой категории "Кремлевский централ".
Защита уже обжаловала вынесенный приговор. Адвокаты просят Мосгорсуд отменить приговор Замоскворецкого суда и оправдать А.Улюкаева.
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