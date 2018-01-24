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СНГ 24.01.2018 13:30

Улюкаев не заявлял о нарушении его прав - Москалькова

Осужденный за получение взятки бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев не жаловался на нарушение его прав, сообщила в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в кулуарах заседания Совета судей РФ.

"Жалоб или обращений от Улюкаева о нарушении его прав ко мне не поступало", - сказала она.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года приговорил А.Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в размере более 130 млн рублей. На такой же срок после отбывания наказания экс-министр лишен права занимать должности в органах госвласти и госкорпорациях.

После оглашения приговора А.Улюкаев был взят под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО особой категории "Кремлевский централ".

Защита уже обжаловала вынесенный приговор. Адвокаты просят Мосгорсуд отменить приговор Замоскворецкого суда и оправдать А.Улюкаева.

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Тэги: РОССИЯ, ОМБУДСМЕН, УЛЮКАЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]