В индийском штате Гуджарат бунтуют противники болливудской исторической драмы

Противники болливудской исторически-художественной драмы "Падмават" протестуют в индийском городе Ахмадабад (штат Гуджарат на западе страны), сообщил в среду индийский новостной портал "Индиа ТВ".
Участниками протестов, которые происходят и не только в Ахмадабаде уже на протяжении нескольких дней, являются в основном представители индуистских групп, а также касты Раджпут. Они утверждают, что картина предоставляет ложный образ вымышленной индуистской принцессы Падмавати.
Согласно сообщению, сотрудники полиции штата задержали 48 протестующих, которые принимали участие в поджогах и других актах вандализма, выступая против показа картины.
По данным полиции, протестующие подожгли и разгромили более 150 мотоциклов и автомобилей , припаркованных близ торговых центров с кинотеатрами.
Телеканал отметил, что правоохранительные органы не ожидали , что в Ахмадабаде начнутся протесты, так как большинство кинотеатров города ранее отказались от показа "Падмават".
В связи с многочисленными угрозами со стороны противников кинофильма, правоохранительные органы по всей Индии были вынуждены усилить меры безопасности в районах, где расположены кинотеатры. Несмотря на это, владельцы многих кинотеатров решили не показывать картину, надеясь таким образом избежать актов вандализма.
Индийские СМИ напомнили, что в прошлом году участники группировки "Раджпут Карни Сена" напали на режиссера "Падмават" Санджая Бхансали и разгромили одну из съемочных площадок фильма. Кроме того, они обещали вознаграждение в размере 50 млн рупий (более 44 млн рублей) за голову актрисы Дипики Падуконе, исполняющей роль принцессы Падмавати.
Премьера болливудской драмы "Падмават" назначена на четверг, 25 января.
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